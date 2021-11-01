Песков: Можно надеяться на взаимное признание вакцин от коронавируса

В вопросе взаимного признания вакцин от коронавируса в обозримой перспективе можно рассчитывать на положительные результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это сложный процесс, хотя и здесь мы хорошо двигаемся. Мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного (признания)", - сказал Песков на брифинге в понедельник.

Он также напомнил, что и президент РФ Владимир Путин на римском саммите Группы двадцати вел речь о том, что "нужно реально ускорить и добиться как можно скорее признания сертификатов о вакцинации".

"Вот это могло бы стать очень важным шагом", - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что показатели эффективности препаратов "Спутник V" и "Спутник Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.