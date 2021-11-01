Песков назвал соглашение с Молдавией по газу взаимовыгодным

Переговоры с Молдавией по газу были коммерческими, поэтому их итог может быть только взаимоприемлемым. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным", - подчеркнул Песков.

Напомним, 29 октября были согласованы условия контракта на поставку газа из России, а также схема погашения задолженности Кишинева. Контракт с 1 ноября 2021 года продлен на пять лет, сообщили в "Газпроме".