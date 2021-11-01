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01.11.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

По цене Aurus. В России выставили на продажу броневик "Комбат"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже премиального внедорожного броневика "Комбат" T-98, одним из владельцев которого был создатель бренда.

Фото: www.autohome.com.cn
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Большая часть пробега броневика, согласно описанию, приходится на расстояние, преодолённое между выставками. В настоящее время на одометре больше 21 тысячи километров.

Салон "Комбата" отделан комбинацией алькантары и кожи, установлены мультимедиа с навигацией, камера заднего вида, парктроники, люк, электропривод задней двери и кресел, двухзонный климат-контроль. Внедорожник имеет бронезащиту, но какого класса, в объявлении не указывается.

В движение Т-98 приводится 400-сильным двигателем V8 объёмом 6.1 литра производства GM Vortec (правда, в описании указан дизель 6.6 литра), в паре с ним работает автоматическая коробка передач. Привод - полный.

Цена - 18 млн рублей, владелец готов рассмотреть варианты обмена на недвижимость в Москве и предоставить машину для съёмок "блогерам, обзорщикам, киноделам", сейчас она находится в Сочи.

Фото: www.auto.ru
#Кортеж