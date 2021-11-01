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01.11.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Почему на кроссоверах не стоит ездить по бездорожью

Текст: Майя Бирюкова
Паркетники имеют немало преимуществ по сравнению с внедорожниками, поэтому этот сегмент автомобилей весьма популярен. Но некоторые владельцы не видят разницы между этими разновидностями и активно практикуют поездки по бездорожью на кроссовере, чего делать не рекомендуется.
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

В чем главное отличие кроссовера от внедорожника? Первый имеет легковую платформу, почти полностью заимствованную у седанов и хэтчбеков, пишет aif.ru. Разница, по сути, лишь в величине клиренса и габаритах.

Фото: iStock
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Внедорожник имеет раздаточную коробку, снимающую лишнюю нагрузку на трансмиссию. И при этом у него нет блокировок дифференциалов, за счет чего колеса лучше работают при езде по раскисшей грязи. В целом паркетник отличается большей проходимостью, нежели легковушка, но долго пробуксовывать по суглинку ему тяжело. Рано или поздно кроссовер увязнет намертво.

Это происходит потому, что порядка 60 процентов веса паркетника приходится на переднюю часть машины. Двигатель и коробка находятся поперек движения примерно над осью колес. Там же располагается радиатор и системы охлаждения. При недостатке веса корма далеко не всегда может вытянуть переднюю часть. Поэтому даже такие внушительные с виду автомобили как Kia Sportage, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan и другие популярные модели не способны на полноценный оффроуд. Они начинают клевать носом и рискуют оторвать бампер на кочке.

Полный привод кроссоверов отличается от того, что имеют внедорожники. В приводе задней оси у паркетника, как правило, есть муфта, фрикционы которой не так надежны как шестерни. Ее задача - вытянуть автомобиль из сугроба или миновать относительно глубокие лужи по дороге к даче.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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Если гонять кроссовер по бездорожью, ресурс муфты быстро упадет. Поломка может случиться уже через 30-40 тысяч километров пробега.

Также многие кроссоверы чувствительны к повышенной влажности. Это происходит потому, что шлицевые соединения у некоторых из них на заводе собираются "на сухую", смазка этих узлов не предусмотрена в принципе. Со временем, если гонять автомобиль по влажной грязи, туда проникает влага, шлицы ржавеют. Из-за этого начинается износ коробки дифференциала и трубчатого вала раздаточной коробки.

Если владелец кроссовера эксплуатирует его, в основном, в городских условиях, то это слабое место может быть вообще не заметно. В качестве профилактики стоит следить за уплотнениями, которые защищают соединения от проникновения влаги. Каждые 60 тысяч километров рекомендуется очищать и смазывать шлицевое соединение редуктора с коробкой передач.

#авто