Попова назвала долю заболевших коронавирусом после вакцинации

При этом вакцинированные пациенты очень редко попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса - сейчас по всей стране таких практически нет.

"Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода", - сказала Попова.

В России полностью привились более 50 миллионов человек. Массовая вакцинация стартовала в январе 2021 года во всех регионах. Зарегистрированы пять препаратов.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали случаи заражения новыми штаммами коронавируса "лямбда" и "мю". Это единичные пациенты, доминирующим остается вариант "дельта".