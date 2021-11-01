Попова назвала долю заболевших коронавирусом после вакцинации

После полного курса вакцинации российскими препаратами заболевают 2-5%, что является хорошим показателем, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в Telegram.
Фото: Константин Завражин/РГ
При этом вакцинированные пациенты очень редко попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса - сейчас по всей стране таких практически нет.
"Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода", - сказала Попова.
В России полностью привились более 50 миллионов человек. Массовая вакцинация стартовала в январе 2021 года во всех регионах. Зарегистрированы пять препаратов.
Ранее стало известно, что в России зафиксировали случаи заражения новыми штаммами коронавируса "лямбда" и "мю". Это единичные пациенты, доминирующим остается вариант "дельта".