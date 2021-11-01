В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"

В России зафиксировали случаи заражения новыми штаммами коронавируса "лямбда" и "мю", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Как рассказал Акимкин во время выступления на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ", были зафиксированы три случая заражения вариантом "мю" и один больной со штаммом "лямбда".

При этом доминирующим, как в России так и в мире, остается штамм "дельта".

"Штамм "лямбда" у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза" - цитирует Акимкина "Интерфакс".

ВОЗ сейчас изучает штамм "лямба", обнаруженные в Перу в августе 2020 года, и вариант "мю", который, по некоторым данным, может быть способным частично обходить защиту антител. Этот штамм впервые выделили в Колумбии в начале 2021 года.