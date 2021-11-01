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01.11.2021 10:55
Рубрика: Общество

В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"

Текст: Евгения Думанская
В России зафиксировали случаи заражения новыми штаммами коронавируса "лямбда" и "мю", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как рассказал Акимкин во время выступления на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ", были зафиксированы три случая заражения вариантом "мю" и один больной со штаммом "лямбда".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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При этом доминирующим, как в России так и в мире, остается штамм "дельта".

"Штамм "лямбда" у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза" - цитирует Акимкина "Интерфакс".

ВОЗ сейчас изучает штамм "лямба", обнаруженные в Перу в августе 2020 года, и вариант "мю", который, по некоторым данным, может быть способным частично обходить защиту антител. Этот штамм впервые выделили в Колумбии в начале 2021 года.

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