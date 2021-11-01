Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом

Коронавирус показывает признаки сезонности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что "сезонность его еще требует подтверждения" - пока непонятно, в какие сезоны будут подъемы пока неясно. Есть вирусы, которые показывают подъем осень, зимой или в межсезонье, а как будет обстоять ситуация с коронавирусом, еще предстоит выяснить.

Также Попова сообщила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для остановки распространения, должен быть не менее 80% и прежде всего этой цифры нужно достигать с помощью вакцинации.

"Вирус несколько меняется и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране, и в нашей тоже", - сказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила Попова, в последнее время увеличилось число людей, которые ходят в масках, а также усилился контроль за теми, кто находится на изоляции.

По данным главы санитарного ведомства, только около 0,25% россиян заболевают повторно после перенесенной коронавирусной инфекции, причем, как правило, они имеют проблемы с иммунитетом.