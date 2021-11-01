Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25%

Около четверти процента россиян заболевают повторно после перенесенной коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вопрос повторно заражающихся переболевших, он дискутируется, но здесь ответ совершенно очевиден - у нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших", - сообщила Попова.

Она отметила, что, как правило, повторно заражаются коронавирусом люди с серьезными нарушениями иммунной системы, при этом во второй раз болезнь протекает не очень тяжело.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что после полного курса вакцинации российскими препаратами коронавирусом заболевают 2-5% человек.