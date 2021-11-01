Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны

Владимир Путин на военном совещании в Сочи прокомментировал ситуацию в Черном море, куда вошел корабль США.

Президент подчеркнул, что на корабль можно "посмотреть в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны" (цитата по Вести).

Напомним, флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney с сотрудниками штабов флота и Военно-морских ударных сил НАТО начал переход в северном направлении в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО.

В связи с подобными инцидентами президент призвал дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны страны. Он подчеркнул, что это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. "Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал Путин.