Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с теневым сектором

Новости

В Приморье спрогнозировали рост количества случаев COVID-19 04:53
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов 04:52
На Ленинградском проспекте в Москве насмерть сбили водителя "Форда" 04:02
Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19 03:55
Макрон обвинил премьер-министра Австралии в неискренности 03:25
Стала известна причина столкновения поездов на юге Англии 02:55
Бельгия ввела QR-коды из-за резкого ухудшения эпидситуации в стране 02:41
В Италии умер придумавший тирамису ресторатор 01:56
В Киеве из-за COVID-19 введены строгие ограничения 01:27
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом 01:04
Военная миссия связи и информбюро НАТО прекратили работу в Москве 00:45
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле 00:30
В Москве священник защитил прихожан храма с помощью пистолета 00:20
В Англии 13 человек пострадали в столкновении поездов 31.10.2021
Задержан шеф-повар египетского отеля, где отравились российские туристы 31.10.2021
Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме 31.10.2021
NYT: Белый дом передал Кремлю данные нескольких киберпреступников 31.10.2021
Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения голодающих 31.10.2021
Хорват Марин Чилич во второй раз выиграл теннисный турнир в Петербурге 31.10.2021
Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17 31.10.2021
Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН по вопросу изменения климата 31.10.2021
Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба 31.10.2021
Макрон пригрозил Британии ответными мерами из-за разногласий по Brexit 31.10.2021
Суд отпустил девушку, устроившую обнаженную съемку на фоне Исаакия 31.10.2021
Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов 31.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 04:29
Рубрика: Власть

Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с теневым сектором

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Президент провел встречу в Кремле с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Нужно выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей, заявил он. Речь также шла о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - преступники стали использовать в своих целях даже компьютерные игры.

За 20 лет служба стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова, оценил Владимир Путин. "Антиотмывочная российская система прошла тяжелый путь", - заметил Чиханчин. В 2000 году Россия была в черном списке ФАТФ - межправительственной организации, которая занимается противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. А в 2019 году российская антиотмывочная система была уже признана одной из лучших.

Путину доложили о пресечении финансовой деятельности более 15 тысяч террористов

Одно из важных направлений - противодействие теневому сектору. Объем подозрительных операций снизился в пять раз, а количество участников теневых схем - в четыре. При этом усложнились схемы отмывания, но и их научились вычислять - с помощью цифровой технологии совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД. Удалось выдавить теневые площадки с территории России, большинство ушло в другие юрисдикции, сообщил глава Росфинмониторинга. Была проведена большая работа по розыску и возврату похищенных денег, в первую очередь, легализованных. Аресты таких средств выросли в три раза, а возврат - в шесть раз. Снизилось количество организаций, вовлеченных в теневую экономику: по фирмам-однодневкам - примерно в 4,5 раза, по выводу денежных средств за границу - в шесть раз.

Количество фирм-однодневок снизилось примерно в 4,5 раза, вывод средств за границу - в шесть раз

Глава Росфинмониторинга также рассказал о проблемах в рыбной и лесной отраслях. "Жуликов выдавить", - прокомментировал Путин. "Эта задача стоит, самая главная", - подтвердил собеседник, пообещав в следующий раз доложить о результатах. "Это две самые криминальные на сегодняшний день отрасли... Пытаемся навести порядок", - заверил он.

Чиханчин доложил и о контроле расходования бюджетных средств. Запущен механизм мониторинга за контрактами, заказчиками, исполнителями и оценки регионов. Это повысило прозрачность исполнения контрактов, отвело недобросовестных исполнителей и обеспечило целевое использование средств. Сомнительные операции по обналичиванию, там, где есть бюджетные деньги, сократились в шесть раз. "Вывод за границу продолжается?" - спросил президент. "Минимально. Сократился очень сильно, бюджетные деньги мы все-таки взяли под жесткий контроль", - последовал ответ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Ресурсы Президент Правительство Росфинмониторинг

Главное сегодня

Лавров назвал полезной беседу с Байденом на саммите G20 в Риме
Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов
В Приморье спрогнозировали рост количества случаев COVID-19
В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле
Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы