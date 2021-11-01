Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с теневым сектором

Президент провел встречу в Кремле с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Нужно выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей, заявил он. Речь также шла о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - преступники стали использовать в своих целях даже компьютерные игры.

За 20 лет служба стала полноценной финансовой разведкой в прямом смысле этого слова, оценил Владимир Путин. "Антиотмывочная российская система прошла тяжелый путь", - заметил Чиханчин. В 2000 году Россия была в черном списке ФАТФ - межправительственной организации, которая занимается противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. А в 2019 году российская антиотмывочная система была уже признана одной из лучших.

Одно из важных направлений - противодействие теневому сектору. Объем подозрительных операций снизился в пять раз, а количество участников теневых схем - в четыре. При этом усложнились схемы отмывания, но и их научились вычислять - с помощью цифровой технологии совместно с Центральным банком, ФСБ, МВД. Удалось выдавить теневые площадки с территории России, большинство ушло в другие юрисдикции, сообщил глава Росфинмониторинга. Была проведена большая работа по розыску и возврату похищенных денег, в первую очередь, легализованных. Аресты таких средств выросли в три раза, а возврат - в шесть раз. Снизилось количество организаций, вовлеченных в теневую экономику: по фирмам-однодневкам - примерно в 4,5 раза, по выводу денежных средств за границу - в шесть раз.

Количество фирм-однодневок снизилось примерно в 4,5 раза, вывод средств за границу - в шесть раз

Глава Росфинмониторинга также рассказал о проблемах в рыбной и лесной отраслях. "Жуликов выдавить", - прокомментировал Путин. "Эта задача стоит, самая главная", - подтвердил собеседник, пообещав в следующий раз доложить о результатах. "Это две самые криминальные на сегодняшний день отрасли... Пытаемся навести порядок", - заверил он.

Чиханчин доложил и о контроле расходования бюджетных средств. Запущен механизм мониторинга за контрактами, заказчиками, исполнителями и оценки регионов. Это повысило прозрачность исполнения контрактов, отвело недобросовестных исполнителей и обеспечило целевое использование средств. Сомнительные операции по обналичиванию, там, где есть бюджетные деньги, сократились в шесть раз. "Вывод за границу продолжается?" - спросил президент. "Минимально. Сократился очень сильно, бюджетные деньги мы все-таки взяли под жесткий контроль", - последовал ответ.