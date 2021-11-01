Путин прокомментировал заход корабля США в Черное море

На появившийся в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил США можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи.

Напомним, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами НАТО.

"Нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны - это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками", - поставил задачу Владимир Путин. "Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - добавил он.

"Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал президент. Также он заметил, что известные всем планы США по размещению ракет средней дальности в Европе тоже представляют для России большую опасность и угрозу.