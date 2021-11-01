Путин прокомментировал заход корабля США в Черное море

Новости

Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
Москва и Кишинев решат вопрос с долгами за газ в 2022 году 15:39
Путин: Размещение ракет США в Европе представляет угрозу 15:32
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали 15:19
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за вакцинации 15:19
Экспорт газа из РФ в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год 15:19
В Петербурге введут собственные QR-коды о вакцинации 15:13
Открыта "горячая линия" по вопросам количества контрольных работ в школах 15:06
Биржевая цена авиакеросина обновила рекорд 15:06
Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго 15:03
В строящемся доме на юге Москвы прогремел взрыв 15:02
В центре Москвы автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе 15:02
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства 15:00
В Подмосковье обезвредили мужчину, захватившего в заложники двух девушек 14:58
Сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни 14:52
Участники очных совещаний в кабмине должны будут предъявлять QR-код 14:52
В Ленобласти опровергли данные о признании иностранных вакцин в музеях 14:51
В Сочи на длинные выходные приехали 110 тысяч туристов 14:51
Карпин оценил решение Дзюбы отписаться от сборной в Instagram 14:49
В Севастополе эвакуировали правительство из-за сообщения о бомбе 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 16:07
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал заход корабля США в Черное море

Текст: Кира Латухина
На появившийся в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил США можно посмотреть или через бинокль, или через прицел, заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи.
Mount Whitney Фото: AP Photo Mount Whitney Фото: AP Photo
Mount Whitney Фото: AP Photo

Напомним, флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для совместных операций с силами НАТО.

Пушков заявил о полном провале руководства НАТО

"Нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны - это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками", - поставил задачу Владимир Путин. "Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - добавил он.

"Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал президент. Также он заметил, что известные всем планы США по размещению ракет средней дальности в Европе тоже представляют для России большую опасность и угрозу.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США РГ-Видео

Главное сегодня

Путин прокомментировал заход корабля США в Черное море
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали
Попова назвала долю заболевших коронавирусом после вакцинации
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы