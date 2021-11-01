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01.11.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Бывшему мэру Рязани Сергею Карабасову изменена мера пресечения: запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Об этом РИА новости сообщил адвокат экс-чиновника Эдуард Видакас.

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- Рязанский областной суд удовлетворил нашу апелляционную жалобу на решение Советского суда о продлении домашнего ареста, - рассказал юрист.

Карабасов является фигурантом уголовного дела о растрате, поводом для которого стала история канатного городка и детской площадки, принятых и оплаченных городскими властями, но не построенных. Фокус с аттракционами обошелся городскому бюджету в 4,5 миллиона рублей, о нем президенту рассказали на форуме ОНФ в 2018 году.

Вместе с бывшим мэром по делу проходят экс-начальник городского управления ЖКХ и руководитель фирмы-подрядчика.

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