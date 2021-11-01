Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный туман

В соцсетях набирает популярность видео, снятое пилотами из кабины самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

На кадрах запечатлен процесс взлета в темное время в условиях густого тумана, окутавшего столичный регион. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость, авиасообщение не прерывается. Тем не менее, не все рейсы отправляются вовремя. По данным "Яндекс. Расписания", сейчас во Внуково задерживается 9 рейсов, в Шереметьево - 6, а в Домодедово - 2. При этом в аэропортах заявляют об отмене 29 рейсов.

Напомним, что густой туман окутал столичный регион вечером в понедельник. Жители города активно постят фото тумана в соцсетях. Ожидается, что погода улучшится только 2 ноября после 10.00.