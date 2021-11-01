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01.11.2021 13:25
Рубрика: Власть

Собянин поблагодарил волонтеров за помощь москвичам, которые находятся на домашнем режиме

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин
Новый молодежный волонтерский центр открылся в столице на Ленинградском проспекте. Посетив его, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что его создание было бы невозможно, если бы в волонтерском движении не принимали участие сотни тысяч москвичей. И очень кстати, по словам мэра, то, что в городе возобновилась акция помощи пожилым москвичам "#МыВместе".

"У нас около 3 миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции, и, конечно, для них требуется постоянная социальная и психологическая помощь, - сказал, обращаясь к волонтерам глава столицы. - В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, которая уже полтора года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации".

Волонтеры рассказали мэру, что содействие в подборе и закупке товаров им оказывают сотрудники магазинов. "Думаю, что многие торговые сети последуют вашему примеру, потому что это не только полезно с точки зрения экономики, но и вообще это общее движение, оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - обратился Собянин к предпринимателям.

Те, в свою очередь, заверили, что готовы увеличить поставки товаров, чтобы в магазинах столицы ни на что не было дефицита. Их радует, что за последние полтора года в Москве многократно выросли объемы онлайн-продаж.

Напомню, акция взаимопомощи "#МыВместе" стартовала в столице 28 марта 2020 года под эгидой Общероссийского народного фронта, Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров. Оператором этой акции в городе стал стал ресурсный центр "Мосволонтер".

Заявки на доставку продуктов и лекарств от москвичей 60+, которые с 25 октября по указу мэра находятся на домашнем режиме, принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. В такой помощи нуждаются 1,9 миллиона горожан. Учитывая, что лишних рук в такой ситуации не бывает, на сайте mosvolonter.ru продолжается набор Волонтерского корпуса для участия в акции. Пополнить ряды добровольцев могут граждане в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о прохождении вакцинации, переболевшие COVID-19 не более полугода назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.

В настоящее время готовы подключиться к акции более 2,5 тыс. волонтеров.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"За время пандемии в Москве сформировался целый отряд людей, который оказывает помощь пожилым людям, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, которые находятся дома, так как им опасно выходить в период пиковых заболеваний. Очень важно, что оказывается помощь от души, от всего сердца. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто задействован в этом движении - движению "Мы вместе", "Мосволонтеру", предприятиям и организациям, которые включаются активно в это движение, спасибо всем огромное. Надеюсь, когда пандемия пройдет, наше сообщество, наше движение сохранит свой потенциал, свои активность и энергию для того, чтобы помогать людям".

В настоящее время в акции приняли участие уже более 23 тысяч волонтеров, которые выполнили более 48 тысяч заявок по оказанию адресной помощи (доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости) москвичам, которые должны были оставаться дома. По телефону горячей линии принято свыше 200 тысяч звонков. В качестве партнеров акции оказали материальную помощь нуждающимся более 420 предпринимателей и благотворителей.

При этом более 1,5 тыс. волонтеров-медиков оказывали помощь в московских больницах и поликлиниках, выполняя различные функции - от административной работы до сестринского ухода, в том числе измерение давления, пульса, температуры, смена нательного и постельного белья пациентов.

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