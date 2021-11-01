Искусственный интеллект научили находить поражение легких за 15 секунд

Якутские ученые разработали методику, которая с помощью искусственного интеллекта позволяет выявлять коронавирусное поражение легких за 15 секунд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика.

"Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5%, нивелируя человеческую усталость", - рассказали создатели. При этом в обычных условиях врачи должны потратить не менее получаса на расшифровку результатов компьютерной томографии.

Фирма, предлагающая новый метод интерпретации результатов компьютерной томографии, является резидентом Сколкова и технопарка "Якутия".

Разработку начали внедрять в регионе еще с прошлого года, а сейчас ею пользуются уже в четырех учреждениях здравоохранения Якутии.