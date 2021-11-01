Как в Благовещенске проверяют QR-коды у посетителей ТЦ

В Благовещенске с 1 ноября посещать торговые центры и спортивные учреждения разрешается только при предъявлении QR-кода. Корреспондент "РГ" решил проверить, как это требование выполняется на деле.

За несколько часов было проверено девять ТЦ: везде на входе пришлось показывать сертификат о вакцинации. В одних заведениях его проверяли представители вневедомственной охраны, в других - какие-то мужчины без униформы и опознавательных знаков, по которым можно определить, что они охранники. В одном торговом центре QR-коды сканировали девушки, "вооруженные" большим количеством документов, подтверждающих их право на проверку. А где-то сотрудница, помимо сканирования, сертификатов еще и измеряла посетителям температуру.

Людей в торговых центрах заметно меньше, чем обычно. Охранники признаются, что немало посетителей приходится отправлять обратно. Корреспондент "РГ" стал свидетелем лишь двух таких случаев. В одном молодой парень попытался воспользоваться чужим сертификатом о вакцинации, но был в этом уличен, когда не смог назвать дату рождения. Во втором случае мужчина предъявлял ПЦР-тест, но, судя по всему, с истекшим сроком годности. Гражданин уверял, что переболел коронавирусом, обещал съездить домой, вернуться и показать необходимые документы охране. В целом же свидетелем громких конфликтов журналисту стать не довелось.

Почти во всех торговых центрах на входе появились объявления о том, что нужно быть готовым предъявить QR-код. Администрация одного из ТЦ даже написала очень подробный комментарий на этот счет со ссылкой на постановление и тоже вывесила на двери.

- Считаю, что система QR-кодов работает неплохо. И хочу поблагодарить представителей бизнеса, в частности малого, что откликнулись, пошли навстречу. Мы понимаем, что QR-коды и недопуск части посетителей ведут к определенному ущербу, но мы обязательно этот ущерб оценим и подумаем, как малому бизнесу помочь. Сейчас рано делать выводы, поскольку не исключено, что в дальнейшем придется вводить новые ограничения. Надеюсь, мы сможем и дальше пройти в таком мягком режиме. Но здесь многое зависит от нашей дисциплины и ответственности. Для примера - в Москве сейчас полный локдаун. Не работают ни общепит, ни магазины. Нам ситуация пока позволяет на такие меры не идти. Но если увидим, что обстановка ухудшается, вариантов не останется, - заявил глава Приамурья Василий Орлов.

Кстати, в спортивные учреждения теперь тоже могут попасть только обладатели сертификатов о вакцинации или справки о медотводе.

- Требования одинаковые для всех: и для спортсменов старше 18 лет, и для родителей, которые сопровождают детей на тренировки. Поэтому, если мама, папа или, скажем, бабушка не привиты или не переболели в последние полгода, к сожалению, их не пустят в спортучреждение. И здесь выбор за ними: или вакцинироваться, или приучать ребенка к самостоятельности и ждать его у входа, - отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.