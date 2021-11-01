В Хабаровском крае из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия

Власти Хабаровского края объявили о введении дополнительных противоэпидемических мер. Они начали действовать с понедельника и коснулись в первую очередь проведения массовых мероприятий.

Как сообщается на сайте правительства региона, до особого распоряжения отменены все досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные и спортивные события. Театры, кинотеатры, филармонии и дома культуры продолжат работать, но только при заполняемости залов не более чем на 50 процентов. Такие же ограничения коснутся и фитнес-центров, спортклубов и бассейнов.

Что касается официальных международных, всероссийских, межрегиональных и краевых спортивных состязаний, то их разрешено проводить, если количество участников не будет превышать сто человек. Хоккейные и футбольные матчи состоятся при нахождении на трибунах не более пятисот болельщиков.

Кроме того, во время нерабочих дней будут закрыты все детские игровые центры и комнаты.

С понедельника в Хабаровском крае заработала система QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Их начали требовать у посетителей кинотеатров, филармоний и цирков. С 20 ноября QR-коды нужно будет предъявлять на входе в фитнес-центры, спортклубы и бассейны, при заселении в отели и гостиницы, а также при посещении кафе и ресторанов.

В пресс-службе уточнили, что вместо QR-кода жители могут предъявить справку о вакцинации или перенесенном заболевании.