Новости

Иномарка сбила павильон и врезалась в стену офисного здания в Москве 11:21
Почта России начала доставлять посылки с помощью роботов-доставщиков 11:19
Китай испытал робота для космических диверсий 11:17
Путин поручил дать россиянам выходные для прохождения вакцинации от COVID 11:11
Москвичам рассказали о секретной станции метро "Троице-Лыково" 11:01
Синоптик рассказал, какая погода будет в нерабочие дни 11:00
Умер режиссер "Отверженных" Марсель Блюваль 10:58
В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19 10:58
Российские дроны смогут выслеживать цели в лесах 10:51
В центре Москвы произошел крупный пожар 10:36
Умер актер из культовой комедии "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский 10:36
В Хабаровском крае введут систему QR-кодов 10:36
Финляндия отменила масочный режим в поездах и школах 10:29
Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат 10:23
Кабмин утвердил перечень подлежащих учету парниковых газов 10:20
В Анталье семерых россиян арестовали по подозрению в поджоге леса 10:15
"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса 09:52
Леонид Калашников назвал выборы в Узбекистане безупречными 09:43
Хабаровским школьникам продлили каникулы до 7 ноября 09:34
Один человек погиб в результате крушения грузового самолета в Индонезии 09:26
Лебедев: Впечатления от выборов в Узбекистане положительные 09:25
В Москве парковки в ноябрьские праздники будут бесплатными 09:11
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер - Гантер из "Друзей" 09:10
В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды 09:06
В Калмыкии введут QR-коды при посещении магазинов, кафе и ЗАГСа 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 10:36
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае введут систему QR-кодов

Текст: Дина Непомнящая

Поэтапное введение системы QR-кодов для посещение общественных мест с 1 ноября начнется в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию оперативного штаба региона.

В департаменте здравоохранения ЕАО объяснили, как получить QR-код

Напомним, что в середине октября был отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И.о. заместителя министра здравоохранения края - начальника управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов заявил, что регион вступил в четвертую волну COVID-19.

Местные власти отмечали, что не исключают возможности последовать примеру соседей, которые уже используют новые ограничительные меры. Теперь решение о введении системы QR-кодов принято окончательно.

Ранее в крае обязали привить не менее 80 процентов работников предприятий. По постановлению главного санитарного врача региона, до 20 ноября они должны сделать первую прививку, а до 20 декабря завершить курс вакцинации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса
Раскрашенную под хохлому ракету "Союз" вывезли на старт на Байконуре
Гинцбург: Частая ревакцинация от COVID-19 не влияет на уровень антител
В Москве вступили в силу ограничения для пенсионеров и требования об удаленке
СМИ: Премьер-министр Судана помещен под домашний арест
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности