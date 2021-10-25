В Хабаровском крае введут систему QR-кодов

Поэтапное введение системы QR-кодов для посещение общественных мест с 1 ноября начнется в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию оперативного штаба региона.

Напомним, что в середине октября был отмечен значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И.о. заместителя министра здравоохранения края - начальника управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов заявил, что регион вступил в четвертую волну COVID-19.

Местные власти отмечали, что не исключают возможности последовать примеру соседей, которые уже используют новые ограничительные меры. Теперь решение о введении системы QR-кодов принято окончательно.

Ранее в крае обязали привить не менее 80 процентов работников предприятий. По постановлению главного санитарного врача региона, до 20 ноября они должны сделать первую прививку, а до 20 декабря завершить курс вакцинации.