В Приамурье полицейского арестовали по делу о взятке

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Амурской области. Полицейского подозревают в получении взятки. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте суда.

По версии следствия, в прошлом месяце начальник отдела получил денежное вознаграждение от руководителя одной из фирм. Его размер составил 300 тысяч рублей. Предполагалось, что это лишь часть от общей суммы в 1,2 миллиона рублей. За эти деньги полицейский должен был помочь решить спор между подрядчиком и заказчиком.

В пресс-службе УМВД по Амурской области добавили, что в ведомстве ведется служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.