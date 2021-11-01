В Приморье спрогнозировали рост количества случаев COVID-19

В последние несколько дней Приморье ставит один антирекорд за другим по количеству случаев COVID-19. Так, на утро понедельника было подтверждено 286 новых случаев, в воскресенье - 281, в субботу - 279. Значительный рост этих показателей отмечается с середины прошлой недели, нагрузка на поликлиники и стационары выросла в два раза.

"В Приморье пришла "четвертая волна" COVID-19. Уже вдвое выросло количество пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций. Прогноз неутешительный, развитие инфекции идет по аналогичному сценарию прошлого года", - отметила глава минздрава региона Анастасия Худченко, чьи слова цитирует пресс-служба правительства.

В минздраве подчеркивают, что справиться с ситуаций помогут только строгое соблюдение антиковидных мер и вакцинация. Сейчас в крае открыты свыше 200 прививочных пунктов.

Вместе с этим в Приморье снова увеличивается коечный фонд для лечения больных коронавирусом. За последние четыре дня оборудовано дополнительно 360 мест, сейчас их общее количество 2 423.

С 30 октября в крае ужесточены антиковидные меры.