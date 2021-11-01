Во Владивостоке студентов привлекут к работе в пунктах вакцинации

В пункты вакцинации во Владивостоке будут привлекать студентов-медиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На прошлой неделе в день прививались от 5 до 7 тысяч человек, в мобильных пунктах были очереди, в поликлиниках - запись на неделю вперед.

"88 студентов-волонтеров вышли на помощь в лечебные учреждения здравоохранения Владивостока. Ребят привлекают операторами для предварительного консультирования населения по вопросам вакцинации, внесения сведений из анкет пациентов в электронную систему учета, обработки информации по сертификатам вакцинированных, распределения потоков пациентов, помощи врачебному и среднему медицинскому персоналу при проведении вакцинации", - рассказала руководитель Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.

Осенью прошлого года, когда также фиксировался рост заболеваемости, на помощь врачам приходили студенты и ординаторы, они работали в поликлиниках, колл-центрах, регистратурах медицинских учреждений края.

Между тем в приморском минздраве прогнозируют дальнейший увеличение случаев COVID-19. Так, на утро понедельника было подтверждено 286 новых случаев, в воскресенье - 281, в субботу - 279. Значительный рост этих показателей отмечается с середины прошлой недели, нагрузка на поликлиники и стационары выросла в два раза.

Снова увеличивается коечный фонд для лечения больных коронавирусом. За последние четыре дня оборудовано дополнительно 360 мест, сейчас их общее количество составляет 2423.