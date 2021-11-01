В Республике Алтай введут систему QR-кодов

В Республике Алтай оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19 принял решение о введении системы QR-кодов.

- За неделю с 25 по 31 октября в Республике Алтай зарегистрировано 403 новых случая заболевания коронавирусом. На предыдущей неделе было зарегистрировано 349 случаев. Рост заболевания составил 15,5 процента, - отметил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

По решению оперативного штаба Республика Алтай с 15 ноября вводит систему QR-кодов в двух муниципалитетах. А с 29 ноября QR-коды будут работать по всему региону.

Олег Хорохордин также обратился к представителям Роспотребназдора и полиции с просьбой проверить работающие по ночам заведения.

- Я знаю, что они работают и впускают посетителей с черного хода, - отметил глава региона.

Олег Хорохордин призвал жителей Республики идти прививаться.