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1 ноября 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 1 ноября 2021 года № 670-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом "т" следующего содержания:

"т) обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.";

2) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1. Рекомендовать руководителям государственных органов Республики Алтай:

а) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы государственным гражданским служащим Республики Алтай (работникам государственных органов Республики Алтай) в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с трудовым законодательством;

б) обеспечить перевод на дистанционный режим государственных гражданских служащих Республики Алтай (работников государственных органов Республики Алтай) старше 60 лет и государственных гражданских служащих Республики Алтай (работников государственных органов Республики Алтай), имеющих хронические заболевания, в течение 4 недельдля вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.";

3) пункт 12 дополнить подпунктом "р" следующего содержания:

"р) обеспечить перевод на дистанционный режим муниципальных служащих (работников органов местного самоуправления в Республике Алтай) старше 60 лет и муниципальных служащих (работников органов местного самоуправления в Республике Алтай), имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.";

4) дополнить пунктом 14.1.8 следующего содержания:

"14.1.8. Установить, что:

с 1 ноября 2021 года допуск граждан в государственные учреждения культуры Республики Алтай при проведении культурно-досуговых мероприятий и оказании услуг населению;

с 15 ноября 2021 года допуск граждан на спортивные объекты, в плавательные бассейны, фитнес-центры, аквапарки, в муниципальные учреждения культуры при проведении культурно-досуговых мероприятий и оказании услуг населению, в организации, оказывающие услуги общественного питания, гостиницы, на туристические базы и иные коллективные средства размещения, расположенные на территориях муниципальных образований "Город Горно-Алтайск", "Майминский район";

с 29 ноября 2021 года допуск граждан на спортивные объекты, в плавательные бассейны, фитнес-центры, аквапарки, в муниципальные учреждения культуры при проведении культурно-досуговых мероприятий и оказании услуг населению, в организации, оказывающие услуги общественного питания, гостиницы, на туристические базы и иные коллективные средства размещения, расположенные на территориях муниципальных образований "Турочакский район", "Чойский район", "Шебалинский район", "Онгудайский район", "Усть-Коксинский район", "Усть-Канский", "Улаганский район", "Кош-Агачский", "Чемальский район", -

осуществляется при предъявлении гражданином действующего QRкода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 календарных месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, или справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.";

5) в абзаце первом пункта 14.6 слова "в возрасте 65" заменить словами "в возрасте 60".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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