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01.11.2021 13:55
Рубрика: Власть

Военврачи круглосуточно дежурят в больницах Хакасии

Текст: Юрий Гаврилов

Армейские медицинские бригады, присланные в Хакасию из Центрального военного округа для оказания помощи в борьбе с COVID-19, приступили к круглосуточным дежурствам в больницах республики.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"На данный момент военные врачи распределены в составе дежурных смен наряду с гражданским медицинским персоналом. Обстановка тяжелая. Ежедневно поступает много больных. Часть пациентов подключена к аппаратам ИВЛ. Мы постоянно находимся возле пациентов и делаем все возможное для их выздоровления", - процитировали в пресс-службе ЦВО слова армейского реаниматолога Владимира Белякова.

Вместе с коллегами он главным образом занимается пациентами, у которых коронавирус вызвал состояние средней тяжести. Постоянный мониторинг их здоровья помогает военврачам оперативно корректировать ход лечения и своевременно оказывать помощь в момент обострения болезни.

Напомним, что военные медики из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей прилетели в Хакасию в минувшую пятницу. На совместном координационном совещании с представителями департамента здравоохранения республики были определены четыре лечебные учреждения региона, особо нуждающиеся в помощи таких специалистов - это республиканская клиническая офтальмологическая больница им. Н.М. Одежкина, республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской, республиканская клиническая инфекционная больница и Черногорская межрайонная больница.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что по поручению президента России глава оборонного ведомства Сергей Шойгу дал указание командующему Центральным военным округом помочь региональным медицинским учреждениям Хакасии в лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Известно, что перед отправкой врачебно-сестринские бригады укомплектовали специалистами, имеющими значительный опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них есть терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.

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