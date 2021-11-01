Жителя Тувы арестовали по обвинению в убийстве двух девочек

Суд избрал меру пресечения жителю Республики Тыва, обвиняемому в убийстве двух девочек, совершенном накануне ночью. По ходатайству следователя мужчина арестован на два месяца, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Напомним, рано утром 31 октября в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о найденных рядом с одним из домов на улице Лопсанчапа девочках с многочисленными травмами. Как выяснили следователи, это родные сестры. Девятилетняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, 14-летняя умерла позднее в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и задержали подозреваемого - 23-летнего уроженца Тес-Хемского района Тувы. Мужчина снимал комнату у матери девочек. Как полагают сотрудники СК, 30 октября арендатор несколько раз сделал дочерям хозяйки замечание, требуя, чтобы они не шумели. Около двух-трех часов ночи он вытолкнул детей из окна спальни, расположенной на восьмом этаже.

Расследование продолжается.

Известно, что девочки до августа 2021 года воспитывались в приемной семье, а их мать отбывала наказание за совершенное ранее преступление. Выйдя на свободу, она незаконно забрала дочерей у опекунов и увезла к себе домой - в Кызыл.