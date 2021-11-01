В Ленобласти привитым иностранными вакцинами разрешили ходить в музеи

В Ленинградской области тех, кто привился иностранными вакцинами, будут пускать в театры и музеи. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и главного санитарного врача субъекта Ольги Историк, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для подтверждения факта вакцинации привившимся иностранными вакцинами нужно будет предъявить QR-код. Чтобы посетить театр или музей в Ленинградской области, напомним, нужно предъявить либо документ о вакцинации, либо справку из медучреждения, что прививка противопоказана, либо свежий ПЦР-тест.

В релизе пресс-службы правительства региона указано, что иностранные вакцины признаются только при посещении учреждений культуры. Однако код может потребоваться также при заселении в отель. Если его нет, то желающему заселиться предложат принести свежий ПЦР-тест.