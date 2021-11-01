Юго-восточный обход Симферополя начнут строить в 2022 году

Генеральный подрядчик строительства федеральной трассы "Таврида" компания "ВАД" названа единственным подрядчиком подготовительных работ для строительства юго-восточного автомобильного обхода Симферополя. Распоряжение об этом подписал глава РК Сергей Аксенов.

Контракт предусматривает финансирование в объеме 251 миллиона рублей и завершение работ до конца 2022 года. Ранее эта же компания выбрана генподрядчиком проектно-изыскательских работ перед прокладкой трассы стоимостью 1,6 миллиарда рублей.

Строительство самой дороги длиной 27 километров обойдется в сумму 32 миллиарда рублей, которые выделят в рамках пролонгированной федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. В том числе в 2022 году на дорогу потратят 6,3 миллиарда. Обход сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

Трасса выведет транспортный поток, следующий от Крымского моста, от села Донского, к селу Перевальное и дальше на существующую трассу Симферополь - Алушта. Пропускная способность новой дороги, которая разгрузит столицу полуострова от транзитного транспорта, - около 30 тысяч авто в сутки.