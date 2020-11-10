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10.11.2020 19:37
Рубрика: Экономика

Юго-восточный обход Симферополя спроектируют за 1,6 миллиарда рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Юго-восточный обход Симферополя от села Донское до села Перевальное спроектирует генподрядчик строительства федеральной трассы "Таврида" компания "ВАД". Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов, воспользовавшийся правом выбора единственного исполнителя работ.

Фото: Инфографика "РГ"
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В документе уточняется, что "ВАД" в рамках госконтракта выполнит проектно-изыскательские работы за 1,6 миллиарда рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года. Строительство самой дороги длиной 27 километров обойдется в сумму 32 миллиарда рублей, которые будут выделены в рамках пролонгированной федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. Обход сдадут в эксплуатацию в 2023 году.

Трасса выведет транспортный поток, следующий от Крымского моста, от села Донского к селу Перевальное и дальше на существующую трассу Симферополь-Алушта. Пропускная способность новой дороги, которая разгрузит столицу полуострова от транзитного транспорта - около 30 тысяч авто в сутки.

Накануне состоялись общественные слушания, на которых согласован оптимальный вариант прохождения трассы через село Заречное. Дорога пройдет вдоль танкового полигона Минобороны, дальше пересечет трассу Симферополь-Алушта в селе Перевальное и пройдет вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами села Перевальное. Под изъятие попадают 172 участка в заресном и садовом товарищества "Родничок", около 20 из которых с жилыми домами.

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