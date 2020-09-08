Какие дороги построят в Крыму от трассы "Таврида"

По его словам, приоритетной считается 32-километровая трасса Белогорск - Приветное ориентировочной стоимостью порядка 30 миллиардов рублей.

- Она уже вошла в откорректированную ФЦП, - уточнил министр. - Трасса проходит через ущелья, и потребуется укрепление как нижних, так и верхних ее склонов. Планируется строительство дороги третьей категории, чтобы сильно не расширять ее, но при этом иметь живописный проезд от "Тавриды" через Нижнегорский, Советский, Белогорск - по прямой до побережья.

Второй важнейший объект - юго-восточный обход Симферополя, который позволит направить поток транспорта с трассы "Таврида" через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту.

- По заданию Службы автодорог разрабатывается документация для планировки территорий, - уточнил Карпов. - Сейчас она проходит процедуру согласования. Маршрут трассы будет согласован с различными смежными землепользователями. В том числе будет учтен вопрос экологии охранных территорий и использования земель Минобороны РФ, поскольку на маршруте расположена воинская часть. Отдельное внимание уделим переустройству коммуникаций и решению имущественных вопросов с гражданами: предполагается выкуп участков у собственников. Завершение экспертизы и начало строительства запланированы на 2021 год.

В планах также - ремонт площадки у поста ГИБДД на Ангарском перевале, капремонт участка трассы на Южный берег Крыма от села Перевального до Алушты.

- Доведем ее до максимально комфортного состояния, как для общественного транспорта, так и для частного, - заверил министр. - Существующие параметры Южнобережного шоссе сохранятся, но планируется строительство двух объездов - городов Ялты и Алушты. Появятся транспортные развязки, и транзитный транспорт пойдет в обход городов, чтобы не нагружать улицы.

По ФЦП также предполагается капремонт участка самого живописного шоссе Крыма от Алушты до Массандры, съезда в сторону Ялты. Отремонтируют и все три участка трассы Бахчисарай - Ялта, которая проходит через популярное среди туристов плато Ай-Петри.

На подходах к Крымскому мосту в восточной части полуострова построят новый съезд к Керчи: транспорт будет попадать сразу на одну из центральных улиц города - шоссе Героев Сталинграда. Само шоссе также планируют реконструировать вместе с подъездом к новой железнодорожной станции Керчь-Южная.

На западе полуострова вскоре начнут строительство второго этапа дороги на Евпаторию. Работы уже ведутся у села Скворцово.

- Также здесь предусматривается обход озера Сасык-Сиваш, - уточнил Карпов. - Транзитному транспорту, который уходит на Черноморское, будет удобнее ехать по этому участку. Дорога порядка 10 километров будет иметь пересечение с существующими объектами, также будут предусмотрены путепроводы для движения сельхозтехники и перегона животных. Существующая дорога через город Саки, где регулярно в туристический сезон образуются многокилометровые пробки, также будет расширена и отремонтирована.

Еще планируется капитально отремонтировать 42,75 километра дороги от трассы "Таврида" до Судака общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Еще две хордовые дороги соединят "Тавриду" с побережьем Азовского моря. Это дорога от Красногорки до Мысового с проездом через поселок Ленино протяженностью 24,6 килоиметра и от "Тавриды" до села Золотого длиной 20,2 километра.

Напомним, открывая рабочее движение по трассе "Таврида", президент РФ Владимир Путин, поручил связать федеральную магистраль с населенными пунктами и курортами полуострова.