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Рубрика: Экономика

Названы самые дорогие для жизни города России

Текст: Татьяна Воробьева

Аналитики опросили россиян, живущих в городах-миллионниках, и выяснили, какие из мегаполисов люди считают самыми дорогими.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках

Предсказуемо, очень накладно жить в столице: так считает 64 процента опрошенных москвичей, сообщает сервиса по поиску работы SuperJob. Кстати, когда аналогичное исследование проводилось в 2010 году, эта доля была выше - тогда 87 респондентов пожаловались на дороговизну столичной жизни.

На втором месте по стоимости Уфа: жизнь здесь назвали дорогой 60 процентов опрошенных. На третьем - Казань. Так полагает 58 процентов жителей столицы Татарстана.

В пятерку весьма недешевых мегаполисов вошли Краснодар (57 процентов жителей считает так) и Ростов-на-Дону (54 процента),

На шестой строке рейтинга - Волгоград (52 процента), на седьмой - Екатеринбург (по мнению 50 процентов жителей). Также в десятке Красноярск, Омск и Самара. А замыкают список Нижний Новгород, Новосибирск, Воронеж, Пермь и Челябинск (число респондентов, посчитавших жизнь в этих городах дорогой, колеблется от 43 до 28 процентов).

Что касается самых больших трат, то большинство горожан тут солидарны - это жилье. В этом уверены, например, москвичи, екатеринбуржцы, пермяки и другие. Стоимость услуг ЖКХ, по мнение ростовчан, нижегородцев, челябинец и других, больше прочих бьет по карману. А вот в Омске, Новосибирске и Воронеже говорят, что брешь в бюджете может пробить даже покупка продуктов.

В списке самых затратных вещей, помимо прочего, россияне назвали медицинские и бытовые услуги, проезд на общественном транспорте, бензин, одежда, обувь и бытовая техника.

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