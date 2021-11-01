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Рубрика: Происшествия

Следователи проверят видеосъемку больной пенсионерки

Текст: Наталья Козлова, Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
По поручению главы СК его подчиненные начали доследственную проверку очень некрасивых роликов в Сети. Руководитель следственного управления СК по Челябинской области Петр Решетников должен оперативно доложить Бастрыкину обстоятельства издевательств над пожилой женщиной.
Бастрыкин велел проверить, не нарушают ли внуки закон. Фото: Следственный комитет РФ Бастрыкин велел проверить, не нарушают ли внуки закон. Фото: Следственный комитет РФ
Бастрыкин велел проверить, не нарушают ли внуки закон. Фото: Следственный комитет РФ

В Челябинске история больной 88-летней женщины, проживающей с молодыми родственниками, хорошо известна властям. После того как "бабушка с деменцией" стала звездой молодежного TiKTok, министр социальных отношений региона Ирина Буторина публично обратилась к семье на сайте ведомства с предложением передать пожилого человека под патронаж. Ответа не последовало. Зато в аккаунте под циничным заголовком "Ухаживаю за больной бабкой, у которой деменция" продолжают появляться ролики, в которых молодые люди откровенно глумятся над беспомощной старостью.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как уже сообщала "РГ", начали с того, что весьма эмоционально рассказывали о неудобствах проживания с пожилым человеком. Выпускать на улицу человека с расстройством памяти нельзя. Приходится ее запирать. И вот в таких условиях бедным родственникам приходится жить уже семь лет, заявляла внучка.

Подогретые тысячами просмотров роликов молодые люди продолжили шоу в новом ключе - перешли к высмеиванию бабушки, накладывая на снятое видео мультипликацию и музыку, чтобы позабавить подписчиков. Трансляции со сбором денег якобы на лечение, предложения заказать "сигну" - своеобразную рекламу на фоне "звезды", вызвали неоднозначную реакцию даже у молодежи. А люди повзрослее не понимают, как можно устраивать публичный суд над больным человеком. "Когда кормила вареньем и вязала носочки, была нужна, - отмечают люди. - А теперь - одна головная боль. Так ведь и ее "монетизировать" можно!"

В видеороликах молодые люди откровенно глумятся над беспомощной старостью

Как сообщила "РГ" министр Ирина Буторина, попытки достучаться до молодых людей пока ни к чему не привели. "М ы еще в июле предложили им выйти на контакт, чтобы поместить пожилую родственницу в один из наших стационаров - там сейчас прекрасные условия. Кроме того, она бы круглосуточно находилась под присмотром специалистов. Предлагали и другой вариант - организовать патронаж на дому. В ответ - тишина! Пробовали разыскать своими силами, направляли соцработников по возможным адресам проживания семьи, но безуспешно. Будем надеяться на помощь правоохранительных органов. То, что творят эти блогеры, бесчеловечно и на грани закона! В СК заявили, что следователи установят, есть ли в действиях молодых людей признаки преступления по статье 117 УК РФ "Истязание".

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