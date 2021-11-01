СК проверит "куриный крематорий" под Тюменью из-за птичьего гриппа

Третью неделю продолжается эпопея с птичьим гриппом и уничтожением кур на фабрике под Тюменью. Соблюдением правил процедуры утилизации заинтересовались правоохранительные органы.

К последним числам октября на предприятии должны были ликвидировать последний миллион зараженных тушек (напомним: их сжигают прямо в поле в нескольких десятках километрах от областного центра). Но в минувшее воскресенье жителей пригорода и окраинных микрорайонов вновь накрыл невыносимый запах гари, от которого слезились глаза, и першило в горле. Успокоившиеся было тюменцы вновь разразились гневными комментариями в городских пабликах.

По поводу одного из постов, опубликованных в социальной сети, СК России по Тюменской области собирается организовать проверку.

Речь в сообщении шла о сомнительном полигоне для уничтожения мертвых птиц, работы на территории которого привели к загрязнению атмосферы и земли. Немало общественников назвали эту площадку "незаконным куриным крематорием". Мол, сжигать под открытым небом в траншеях или ямах под наблюдением специалистов можно лишь биологические отходы, возникающие в процессе отгонного животноводства (при такой форме организации животных в течение нескольких месяцев содержат на отдаленных естественных пастбищах) и вряд ли промышленное птицеводство к нему относится. Не забываем, что сейчас прямо на ветру уничтожают зараженную продукцию, золу и негорючие остатки от которой вряд ли надо предавать земле…

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщении, следователи проверят доводы, а по результатам примут процессуальное решение.