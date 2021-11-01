Российские бронеавтомобили вызвали интерес в Латинской Америке

Страны Латинской Америки заинтересовались новейшими российскими многофункциональными бронемашинами "Стрела" и "Атлет-Э". Потенциальные партнеры ведут изучение тактико-технических характеристик автомобилей.

"Любой потенциальный партнер всегда ведет себя осторожно в отношении новых моделей - ждет информации об эксплуатации этих машин в стране-разработчике и странах, которые уже приобрели такие машины, ждет окончания испытаний этих машин и итогов этих испытаний", - сообщил ТАСС генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

На данный момент колесная российская бронетехника эксплуатируется в Венесуэле и Уругвае. Переговоры о номенклатуре и условиях поставок ведутся со всеми заинтересованными сторонами региона.

Отметим, что на испытаниях в России бронеавтомобиль "Атлет" в 2020 году преодолел 16 тысяч километров. Машины созданы в трех- и пятидверном вариантах. Они способны выдерживать взрывы боеприпасов до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. Полная масса составляет около девяти тонн. Вместимость от двух до восьми человек. Максимальная скорость - не менее 120 км/ч. Запас хода - 1000 километров. Двигатель 240 лошадиных сил. Возможна установка 12,7-мм пулемета, автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя" и 7,62-мм пулемета "Печенег".

Бронированная амфибия "Стрела" способна вплавь преодолевать водные преграды. Вес машины составляет 4 700 килограммов, что позволяет ее перебрасывать на внешней подвеске транспортным вертолетом Ми-8/17. Вместимость - восемь военнослужащих. Скорость по шоссе может достигать 155 км/ч. Максимальное внимание уделено защите как от огня стрелкового оружия, так и от минной угрозы.