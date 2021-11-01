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1 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 22 октября 2021 года № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Определить, что реализация комплекса ограничительных и иных мер, установленных настоящим постановлением и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляется в границах территории Самарской области.

2. Ввести на территории Самарской области следующие ограничительные меры:

2.1. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по единому номеру телефона "122";

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. Гражданам, прибывающим в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефону, указанному в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Обязать лиц с наличием (подозрением на наличие) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и совместно проживающих с ними лиц обеспечить самоизоляцию на дому по назначению медицинских организаций или в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

2.4. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в случаях, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом";

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта (о масочном режиме);

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

2.5. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Самарской области (далее - работодатели):

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня);

обеспечить проведение качественной уборки, а также текущей и заключительной дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, при этом особое внимание уделить дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), а также актов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Самарской области, которые установлены настоящим постановлением;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

2.6. Обязать работодателей перевести на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов работников, в том числе работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт;

беременных женщин.

2.7. Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.8. Ограничения, указанные в абзаце втором пункта 2.6 и пункте 2.7 настоящего постановления, могут не применяться в отношении руководителей и работников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

2.9. Работодателям во взаимодействии с профсоюзными организациями принять исчерпывающие меры по защите жизни и здоровья работников трудовых коллективов, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.10. Обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.

2.11. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей не допускать граждан в возрасте 65 лет и старше в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы, театрально-концертные организации, кинотеатры (кинозалы), культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.

2.12. Ограничить до особого распоряжения:

1) работу бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта;

2) деятельность ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок, фан-зон и иных аналогичных объектов, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей, включая работу аттракционов, иных аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры, детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы;

4) проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;

5) работу государственных, а также муниципальных учреждений и .предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

6) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания при заполнении более 50 процентов посадочных мест.

3. Разрешить при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, требований, установленных пунктом 5 настоящего постановления, а также санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) работу фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, включая работу в них бань, саун, СПА, а также аттракционов, иных аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры, расположенных на открытом воздухе (при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от пропускной способности);

2) тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных объектах;

3) гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;

4) проведение на территории Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников, определяемых положениями (регламентами) соответствующих мероприятий, и с количеством посетителей не более 50 процентов от общей вместимости спортивного сооружения;

5) проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий;

6) органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с ограниченным числом участников (исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек);

7) функционирование организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, расположенных на территории Самарской области, при условии соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

8) работу театрально-концертных организаций на территории Самарской области в части возобновления ими репетиционного процесса в отношении текущего репертуара и премьерных постановок;

9) работу культурно-досуговых учреждений (в соответствии с решением органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, на территории которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 12 настоящего пункта);

10) работу кинотеатров (кинозалов), цирковых организаций для зрителей (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 12 настоящего пункта);

11) работу касс театрально-концертных организаций;

12) работу театрально-концертных организаций для зрителей при условии заполняемости зрительного зала не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей (указанное ограничение не распространяется на семейные группы) или не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке;

13) работу организаций торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала;

14) работу организаций в сфере услуг (салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов), а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи;

15) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан в Самарской области;

16) работу фуд-кортов в торговых центрах.

4. Запретить:

1) проведение корпоративных мероприятий на территории Самарской области;

2) нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей;

3) проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних лиц.

5. Совершеннолетние граждане допускаются к посещению театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, фуд-кортов с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) в торговых центрах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19.

6. Рекомендовать вузам и профессиональным образовательным организациям обеспечить проведение лекционных занятий в дистанционном режиме, практических занятий - в очном режиме.

7. Руководителям медицинских организаций рассмотреть возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме и консультаций узких специалистов (за исключением пациентов с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, находящихся на заместительной почечной терапии (диализе), получающих паллиативную медицинскую помощь на паллиативных койках, а также нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи).

8. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории соответствующего муниципального образования Самарской области принимать следующие решения:

о предоставлении образовательных услуг обучающимся 6 - 10-х классов общеобразовательных организаций, обучающимся организаций дополнительного образования, а также обучающимся профессиональных образовательных организаций, за исключением выпускных курсов, в дистанционном режиме;

о приостановлении предоставления несовершеннолетним гражданам услуг организациями физической культуры и спорта, индивидуальными предпринимателями и иными организациями, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере физической культуры и спорта.

Министерству образования и науки Самарской области, министерству спорта Самарской области соответственно в случае принятия решений, указанных в настоящем пункте, обеспечить их реализацию.

Действие настоящего пункта не распространяется на предоставление образовательных услуг обучающимся по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования.

9. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с министерством здравоохранения Самарской области, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и ООО "Объединенная транспортная карта" приостановить действие социальных карт жителя Самарской области для жителей Самарской области в возрасте 65 лет и старше для проезда на транспорте общего пользования с возможностью предоставления неиспользованных поездок в последующие периоды.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, имеющих оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19.

10. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить особый режим работы государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, в виде временной изоляции (обсервации) проживания в них получателей социальных услуг (воспитанников), работников указанных учреждений исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее - особый режим работы).

Установить, что перечень указанных в абзаце первом настоящего пункта государственных учреждений, порядок действий их руководителей, а также сроки введения особого режима работы определяются приказами министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

11. Признать утратившим силу постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области".

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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