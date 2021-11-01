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01.11.2021 16:57
Рубрика: Происшествия

СМИ: ФСБ завершила следствие по делу советника главы "Роскосмоса" Сафронова

Текст: Сергей Птичкин

ФСБ завершила следствие по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, защита начала знакомиться с его материалами. Об этом сообщило информагентство ТАСС, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости
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"В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов подтвердил, что начал ознакомление с делом.

Напомним, бывший корреспондент газет "Коммерсант" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Задание, заключавшееся в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке, он выполнил в 2017 году. В материалах следствия указано, что он работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину Иван Сафронов не признает.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство "Роскосмос"

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