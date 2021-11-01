Стала известна причина столкновения поездов на юге Англии

Компания Network Rail, отвечающая за железнодорожную инфраструктуру в Великобритании, назвала предварительную причину аварии недалеко от Солсбери.
Напомним, инцидент произошел 31 октября в 7 вечера по местному времени. Поезд, следовавший из Портсмута в Бристоль, столкнулся с "неким предметом" в Фишертонском тоннеле. Последний вагон сошел с рельсов, снеся железнодорожные сигналы. Из-за этого через несколько минут в остановившийся состав врезался другой поезд.
В результате инцидента несколько человек пострадали, погибших нет. Легкие травмы получили 13 человек. Среди них - машинист, который оказался зажат в искореженной кабине. Его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.
Reports are that there aren't any seriousbor life threatening injuries from the train crash near Salisbury.— Alex Tiffin (@RespectIsVital) October 31, 2021
Approximately a dozen walking wounded and the train driver has also been freed and does not have serious injuries. Photograph from scene.
Photographer unknown. pic.twitter.com/LdvGkYl8Wl