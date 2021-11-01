Приставы в этом году взыскали 12,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Судебные приставы за девять месяцев этого года принудительно взыскали с водителей неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 миллиарда рублей. Еще три миллиарда рублей взыскано судебных штрафов за вождение в пьяном виде. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, ежегодно доля штрафов ГИБДД в общем массиве исполнительных документов составляет порядка 30%. "За 9 месяцев текущего года в полном объеме или частично исполнены требования 14,5 миллионов исполнительных производств", - сообщил Аристов в интервью ТАСС.

Глава ФССП также напомнил, что сейчас проходит процедуру согласования законопроект, предусматривающий упрощенный порядок исполнения исполнительных документов в области дорожного движения.