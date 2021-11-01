Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.11.2021 08:23
Рубрика: Административное право

Приставы в этом году взыскали 12,5 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Текст: Владислав Куликов
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Судебные приставы за девять месяцев этого года принудительно взыскали с водителей неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 миллиарда рублей. Еще три миллиарда рублей взыскано судебных штрафов за вождение в пьяном виде. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
За систематическое грубое нарушение ПДД будут лишать прав

По его словам, ежегодно доля штрафов ГИБДД в общем массиве исполнительных документов составляет порядка 30%. "За 9 месяцев текущего года в полном объеме или частично исполнены требования 14,5 миллионов исполнительных производств", - сообщил Аристов в интервью ТАСС.

Глава ФССП также напомнил, что сейчас проходит процедуру согласования законопроект, предусматривающий упрощенный порядок исполнения исполнительных документов в области дорожного движения.