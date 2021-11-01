Свыше 4 миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов

Более четырех миллионов россиян не смогли выехать за пределы РФ из-за накопившихся долгов. О временных ограничениях, введенных в отношении должников в рамках исполнительных производств, рассказал ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Он назвал эффективным зарубежный опыт, когда гражданам отказывают в предоставлении некоторых видов государственных услуг, не являющихся социально значимыми. Должник, например, не может зарегистрировать транспортное средство или получить автомобильные права.

"Необходимо создавать такие условия, при которых граждане будут максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном исполнении судебных решений", - подчеркнул главный судебный пристав страны.

В России же наложено 12,7 миллиона запретов на перерегистрацию транспортных средств, то есть человек не может продать автомобиль. А еще 285 тысяч россиян из-за долгов не могут управлять транспортным средством.

Ранее сообщалось, что приставы стали более активно сотрудничать с Пенсионным фондом, куда стекаются сведения о "белой" зарплате граждан. В планах - получить доступ и к электронным трудовым книжкам должников.

"Нашей службой прорабатывается вопрос о возможности получения актуальной и наиболее оперативной информации о трудоустройстве гражданина", - подчеркнул замначальника Управления организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.