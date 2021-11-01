Toyota Highlander 2022 модельного года для России: заказы принимаются

Компания Toyota сообщила о начале приёма заказа на Highlander 2022 модельного года, который получил комплекс телематических сервисов, новый цвет кузова и несколько новых опций.

Палитра цветов пополнилась "Белым перламутром", а в списке штатных опций внедорожника в комплектациях "Престиж" и "Люкс Safety" появился электропривод пассажирского сиденья, позволяющий регулировать кресло в восьми направлениях.

Главная обновка - телематический комплекс Toyota Connected Services, который до этого появился на Toyota RAV4, Camry, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. При помощи скаченного на смартфон приложения можно узнать о местоположении автомобиля, посмотреть заряд АКБ, историю поездок, спланировать маршрут, расшифровать индикацию панели приборов. Также комплекс позволяет записаться на ТО, узнать о финансовых предложениях Toyota, собрать информацию о ДТП, а также фиксировать важные этапы обслуживания (смена резины, замена масла и так далее).

Возможности Toyota Connected Services представлены во всех комплектациях автомобиля и действуют на протяжении 10 лет с момента регистрации и активации сим-карты.

Цена Toyota Highlander 2022 модельного года в комплектации "Престиж" - 4 154 000 рублей, "Люкс Safety" - 4 746 000 рублей. Автомобиль оснащается 249-сильным двигателем 3.5 литра и 8-диапазонной автоматической коробкой передач, привода - полный.