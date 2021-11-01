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01.11.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Транспортный налог 2021: кому положены льготы

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осенью автовладельцы получают заказные письма с расчетом транспортного налога за минувший год: оплатить его нужно до 1 декабря, иначе будут начислены пени. Кому из граждан положены скидки и кто освобожден от уплаты?

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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Льготы установлены на региональном уровне, по каждому субъекту полную информацию можно получить на сайте налоговой службы. В большинстве регионов России от уплаты транспортного налога освобождены Герои Советского Союза и России, ветераны труда, инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп. Льготы имеют многодетные семьи, граждане с некоторыми государственными наградами (например, орденом Славы трех степеней).

От уплаты налога освобождены хозяева сгоревших и утилизированных автомобилей. Если машину угнали, то платить тоже не нужно. Но важно сообщить о случившемся в налоговую службу, в противном случае пошлина все равно придет. Если льгота положена, но налог начислен в полном размере, можно подать соответствующее заявление на сайте налоговой.

В ряде регионов действуют существенные скидки на налог для автомобилей, работающих на газе. В некоторых субъектах он снижен до нуля. Правда, все это справедливо только для тех машин, которые имеют заводское оборудование.

Некоторые регионы активно поддерживают владельцев электромобилей, полностью отменив для них транспортный налог. В этом плане повезло Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и другим субъектам. В ряде регионов власти пока готовятся отменить транспортный налог на электрокары.