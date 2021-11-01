Умер создатель культовых советских фильмов Юрий Клепиков

1 ноября на 87-м году жизни скончался актер и сценарист Юрий Николаевич Клепиков, создатель множества культовых советских кинокартин. Среди них - "История Аси Клячкиной", "Седьмой спутник", "Мама вышла замуж", "Даурия", знаковая подростковая лента Динары Асановой "Не болит голова у дятла", ее же - "Пацаны", "Летняя поездка к морю", другие.

В ряде лент Юрий Николаевич появлялся как актер, сыграв, в частности, генерала Корнилова в "Романовых" Глеба Панфилова. Актерский дебют - "Начало" (1970 г.) Панфилова: именно Клепиков сыграл режиссера Игнатьева, по сюжету картины снимавшего фильм о Жанне д`Арк.

Об уходе мастера сообщили в Союзе кинематографистов России. Причиной смерти названа болезнь.

Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960-м окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, в 1964-м - сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров ВКСР, мастерская Габриловича, в 1967-м - Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии "Ленфильм".