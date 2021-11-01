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01.11.2021 19:21
Рубрика: В мире

В Болгарии митингуют против обязательного тестирования школьников на COVID-19

Текст: Александр Гацак (София)

В городах Болгарии проходят массовые митинги против регулярного тестирования школьников на наличие у них коронавируса. В Софии демонстранты на время заблокировали движение в центре города.

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В акциях приняли участие родители и преподаватели. Они возмущены тем, что ученики, не желающие подвергаться обязательной процедуре медобследования, должны перейти на дистанционный формат образования. В знак своего несогласия с требованиями властей митингующие забросали здание местного минздрава палочками для забора биоматериала.

Ситуацию прокомментировал министр образования Болгарии Николай Денков. "Я не понимаю, что стало поводом протестов, - заявил в интервью СМИ глава ведомства. - Мы дали свободу выбора: кто хочет - их дети проходят тестирование и посещают школы, кто не хочет - их дети продолжат учиться в электронной среде. Больше ничего предпринять нельзя."

В настоящее время Болгария находится на "ведущих" позициях антирейтингов среди стран Евросоюза по проценту смертности от коронавируса, количеству случаев заболевания за сутки и темпам вакцинации. Это, впрочем, не останавливает граждан от организации регулярных митингов против принимаемых властями мер и вводимых ограничений.

В мире Европа Болгария Пандемия коронавируса COVID-19

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