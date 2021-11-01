В нерабочие дни театры и музеи будут пускать иностранцев при предъявлении ПЦР

Отмечается, что анализ при этом необходимо будет сдать не менее, чем за сутки до посещения выставки или спектакля.

Ранее Минкультуры приказало подведомственным учреждениям, кроме музеев и театров, приостановить работу в период с 30 октября по 7 ноября включительно. После завершения нерабочих дней они обязаны продолжить работу с учетом ситуации в регионах.

"Действие приказа распространяется на все организации, подведомственные Минкультуры России. В частности, должны будут приостановить функционирование филармонии, концертные организации, организации циркового искусства, библиотеки и кинотеатр "Иллюзион". Помимо них, приостановить работу обязаны Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, реставрационные мастерские и другие подведомственные организации за исключением образовательных и научных организаций", говорится в сообщении ведомства.