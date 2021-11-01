Видео: выплеснули "дорожную ярость"

Видеоролики, снятые на автомобильные регистраторы и активно циркулирующие на тематических форумах и в соцсетях, делятся по сюжетам на несколько основных групп: ужасные аварии (и чудесные спасения); нелепые случайности на дороге; чудаки (или неудачники) за рулем, а также противостояние стихии и человека.

Отдельный вид таких видео - т.н. road rage или "дорожная ярость". Как понятно из названия, эти ролики посвящены выяснению отношений между водителями, повздорившими на трассе или на парковке. Иногда такие стычки превращаются в настоящую драму, но чаще всего они завершаются весьма комично. К последним относится и недавний случай в бразильском Флорианополисе (столица штата Санта-Катарина на юге страны, недалеко от Сан-Паулу).

Двое водителей решили выяснить отношения на дороге в Бейра Мар (т.н. Северная набережная Флорианополиса) после того, как не поделили полосу. Судя по видео, владелец красного Nissan рассчитывал, что серебристая Toyota даст ему встроиться в крайний правый ряд, но не тут-то было. На светофоре обе машины встали рядом и разгневанный пассажир Nissan хлопнул правой передней дверью по кузову соперника. Ответ последовал незамедлительно - два удара дверью Toyota по кузову Nissan.

"Наконец-то достойный соперник, - догадались в салоне Nissan. - Наша схватка будет легендарной".

И начался поединок, развеселивший пользователей Сети и в самой Бразилии, и за ее пределами. Противоборствующие бойцы (пассажир на переднем сидении в Nissan и водитель в Toyota) колотили машины друг друга дверями до тех пор, пока пассажирка Toyota не вышла из салона и, оторвав задний дворник у машины противника, не стала хлестать им по кузову. Разозленный водитель Nissan попытался сдать назад, по-видимому, чтобы задавить нахалку, но та вернулась в салон, и Toyota покинула поле боя, имея некоторое преимущество по очкам.

Имела ли история продолжение за рамками этого видео, мы, увы, не знаем. Хочется верить, что полиция идентифицирует обоих участников поединка и по достоинству оценит их ярость, напор и желание победить.