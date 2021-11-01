Врач рассказал, как вегетарианство влияет на эффективность прививки

Отказ от продуктов животного происхождения может привести к недостаточному иммунному ответу на прививку от COVID-19, считает врач-терапевт Тимур Асанов.

По его словам, вегетарианцы исключают из рациона пищу, являющуюся важным источником микроэлементов, которые не синтезируются самостоятельно. В то же время результатом вакцинации должна стать выработка антител к коронавирусу, то есть специфических белковых соединений.

- При отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку, - заявил Асанов РИА Новости.

Также специалист считает, что для полноценного иммунного ответа важны качественный сон и отсутствие стрессов. Организм должен получить возможность не отвлекать свои ресурсы.

Напомним, ранее "РГ" писала, что прививка от коронавируса может улучшить состояние человека в ситуации, когда у него уже наблюдается постковидный синдром. Впрочем, пока это, скорее, теория - полноценных исследований на этот счет еще не проводилось.