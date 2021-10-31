Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет

В случае, если у человека наблюдается постковидный синдром, его состояние может улучшится после вакцинации от коронавируса.

Однако пока такая возможность рассматривается специалистами исключительно в теории, никаких исследований на данный счет не проводилось. Об этом РИА Новости заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, на текущий момент у медиков и ученых нет окончательного ответа, почему вообще возникает постковидный синдром. Возможно, его появление связано с циркуляцией в организме "иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы".

- Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект, - отметил Гинцбург, комментируя вопрос о том, может ли вакцинация быть полезной при постковидном синдроме.

Как уже сообщала "РГ", симптомы такого синдрома очень разнообразны - от повышенной утомляемости и снижения когнитивных функций до изменения голоса и нарушений слуха. В то же время медики советуют аккуратно подходить к устранению последствий коронавируса, чтобы не "перелечить" человека.