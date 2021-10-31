Ревматолог: Важно не "перелечивать" пациентов с постковидными осложнениями

Суставные боли, как и аутоиммунные ревматические последствия, наблюдаются у некоторых пациентов, перенесших COVID-19. При этом важно правильно подобрать терапию, так, чтобы она соответствовала тяжести аутоиммунного процесса, и не "перелечивать" больных. Об этом "Российской газете" сообщил врач-ревматолог, старший научный сотрудник Российского геронтологического НКЦ, эксперт сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Алексей Мешков.

"Проявления и длительность постковидного синдрома весьма разнообразны, от выраженной астении до аутоиммунных осложнений. Однако важно помнить о логической ловушке: после - не значит вследствие. И до появления коронавирусной инфекции люди заболевали ревматическими болезнями. Сейчас же многие переболели COVID-19. Поэтому, если какая-то патология развивается после коронавируса, не всегда можно точно быть уверенным в том, что она развилась из-за него", - отмечает Алексей Мешков.

Эксперт подтверждает: аутоиммунные (ревматологические) последствия, безусловно, имеются у некоторых переболевших. При этом, несмотря на практически два года присутствия COVID-19, данных всё ещё достаточно мало, и обобщать их сложно. Однако уже можно сказать уверенно: иногда коронавирусная инфекция провоцирует развитие кожных васкулитов, различных артритов и системных заболеваний.

"Несмотря на то, что суставные боли отмечаются примерно у 15% пациентов с коронавирусной инфекцией, аутоиммунные осложнения, по-видимому, существенно реже и в литературе представлены в виде отдельных клинических случаев и серий наблюдений. Поэтому говорить о реальной частоте развития таких осложнений пока невозможно, - говорит доктор Мешков. - В частности, способность различных вирусов (например, гепатита С) вызывать артриты и суставные боли описана давно. Для коронавирусной инфекции описаны случаи развития после неё ревматоидного артрита, спондилоартритов, системной красной волчанки, которые потребовали иммуносупрессивного лечения".

Если говорить об аутоиммунных осложнениях коронавируса, по мнению Мешкова, "очень важно, чтобы тяжесть лечения была пропорциональна тяжести аутоиммунного процесса. Главное на этом этапе - не перелечивать пациентов".

"Важно не назначать гормональные препараты без лишней необходимости, поскольку в большинстве случаев, по моим наблюдениям, осложнения разрешатся сами, и только у небольшой части пациентов разовьются самостоятельные ревматические болезни, которые будут требовать длительного лечения", - поясняет эксперт.

Когда человеку, перенесшему COVID-19, необходима помощь ревматолога?

"В нечастых случаях, когда действительно происходит что-то серьёзное поле ковида - иногда это высыпания или язвы, иногда сильно припухают или болят суставы, важно всё-таки обратиться к ревматологу. Если ситуация того требует, у врачей этой специальности больше всего опыта работы с аутоиммунными процессами, - советует Алексей Мешков. - В настоящее время нет специальных рекомендаций по лечению аутоиммунных осложнений, но понимание общих ревматологических подходов и взвешенное отношение к пользе и рискам лечения позволит добиться наилучших результатов".

Эксперт также предупреждает, что в некоторых случаях имеет место гипердиагностика аутоиммунных осложнений: как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. "В первом случае необходимо успокоить пациента, объяснить, почему это не аутоиммунный процесс (больные часто бывают напуганы знаниями из чатов или интернета), во втором - врач должен грамотно исключить ревматическое заболевание", - подчеркивает эксперт.

Можно ли заранее предположить, кому грозят такого рода осложнения?

"В настоящее время нет уверенного способа спрогнозировать, у кого разовьётся аутоиммунное осложнение, а у кого - нет, - поясняет доктор Мешков. - В некоторых случаях имеют значение генетические особенности, однако даже тяжесть течения не всегда была связана с суставными проявлениями болезни. Полностью обезопасить себя от развития таких осложнений невозможно. Но мы можем снизить риски, продолжая соблюдать общеизвестные меры: носить маску, соблюдать дистанцию, и, конечно, вакцинироваться".