Все автомобили Toyota получат новую мультимедийную систему

Toyota разработала медиасистему нового поколения Audio Multimedia, первой ее получит полноразмерный пикап Tundra.

Относительно предшественника у нового комплекса в пять раз повышена производительность процессора. Для Tundra систему предложат с 8 или 14-дюймовым дисплеем. Audio Multimedia поддерживает синхронизацию со смартфоном через Android Auto и Apple CarPlay, распознает голосовые команды, а также обновляется "по воздуху".

Среди других "фишек" - возможность вызвать бензовоз для подзаправки автомобиля в случае, если у машины кончилось топливо вдали от цивилизации.

В Audio Multimedia также есть локатор парковки и "гибридный тренер", который будет обучать более эффективному стилю езды.

Зак Хиккс, генеральный директор Toyota Connected (отвечает за медиафункции автомобиля), говорит, что в планах компании добавить возможность отслеживать ритм сердцебиения водителя, чтобы экстренно реагировать в случаях его внезапного ухудшения состояния.

В течение 3-4 лет Toyota Motor планирует внедрить новую медиасистему на большинство своих моделей.