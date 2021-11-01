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01.11.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Все автомобили Toyota получат новую мультимедийную систему

Текст: Михаил Азнавуров

Toyota разработала медиасистему нового поколения Audio Multimedia, первой ее получит полноразмерный пикап Tundra.

Фото: www.bestcarweb.jp.
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Относительно предшественника у нового комплекса в пять раз повышена производительность процессора. Для Tundra систему предложат с 8 или 14-дюймовым дисплеем. Audio Multimedia поддерживает синхронизацию со смартфоном через Android Auto и Apple CarPlay, распознает голосовые команды, а также обновляется "по воздуху".

Среди других "фишек" - возможность вызвать бензовоз для подзаправки автомобиля в случае, если у машины кончилось топливо вдали от цивилизации.

В Audio Multimedia также есть локатор парковки и "гибридный тренер", который будет обучать более эффективному стилю езды.

Зак Хиккс, генеральный директор Toyota Connected (отвечает за медиафункции автомобиля), говорит, что в планах компании добавить возможность отслеживать ритм сердцебиения водителя, чтобы экстренно реагировать в случаях его внезапного ухудшения состояния.

В течение 3-4 лет Toyota Motor планирует внедрить новую медиасистему на большинство своих моделей.

#Toyota