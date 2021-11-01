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Вышел новый трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха

Новости
    01.11.2021, 20:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Две с лишком минуты того, за что мы его так давно и преданно любим: тотальная аннигиляция и глобальное изничтожение всего видимого ландшафта - компания Lionsgate показала трейлер фильма-катастрофы Роланда Эммериха "Падение Луны" (Moonfall).

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик помещен на YouTube и насыщен крайне впечатляющими буйствами, а также нестареющей Холли Берри.

Сюжет опуса не требует особых уточнений. Луна сходит с орбиты и в результате воздействия неких таинственных сил хочет ужасно свалиться на Землю. Этому пытаются решительно противостоять бывшие астронавты и энтузиаст теории заговора, имеющие ключ к решению настораживающей проблемы.

Эммерих - режиссер и соавтор сценария. В других ролях: Майкл Пенья, Джош Брэдли, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер и Патрик Уилсон. Бюджет проекта - 150 000 000 долларов.

Российская премьера - 3 февраля.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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