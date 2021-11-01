WhatsApp частично переименовали

Новая бета-версия WhatsApp приняла участие в глобальном ребрендинге, организованном материнской компанией Facebook, которая теперь называется Meta.

На стартовом экране и странице настроек WhatsApp, где раньше было написано "From Facebook", теперь написано "From Meta", пишет 9to5Mac.

О смене названия одной из крупнейших в мире IT-компаний сообщил ее основатель Марк Цукерберг. По его словам, в планах - создание "метавселенной", которая объединит существующие и новые сервисы, а также различные устройства - гарнитуры смешанной реальности, виртуальные очки и так далее.